UFFICIALE – Seck è un nuovo giocatore del Partizan Belgrado

Demba Seck è ufficialmente un nuovo giocatore del Partizan Belgrado. L'attaccante classe 2001 dopo aver rinnovato il contratto con il Torino è volato in Serbia in prestito al club di Belgrado. Per il senegalese è ufficiale la sua terza esperienza in prestito dopo quelle al Frosinone e a Catanzaro. Il Partizan ha ufficializzato l’arrivo di Seck con un post sui propri profili social.