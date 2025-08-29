UFFICIALE – Traianos Mokris è un nuovo giocatore del Torino

Traianos Mokris è ufficialmente un nuovo giocatore granata. Il difensore greco, nazionale Under 19, arriva a titolo definitivo dal PAOK FC e si aggregherà alle giovanili granata. Nella giornata di oggi, venerdì 29 agosto, la società greca ha annunciato il trasferimento in granata del classe 2008. Inoltre, da contratto il PAOK mantiene una percentuale in caso di rivendita del giovane difensore. Di seguito il comunicato del PAOK FC.

Il comunicato del club

"Il PAOK ha raggiunto un accordo con il Torino per il trasferimento di Traianos Mokris. Il difensore, classe 2008 e membro della nazionale Under 19, è campione con le nazionali Under 17 e Under 15. Il PAOK, come da prassi, mantiene una percentuale di rivendita. Buona fortuna, Traiane!"