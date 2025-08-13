Torino, UFFICIALE: Cacciamani in prestito alla Juve Stabia

Tutto fatto per l'approdo di Cacciamani alla Juve Stabia. Il giovane esterno d'attacco classe 2007, che aveva ben impressionato Vanoli nella scorsa stagione e che ha partecipato all'ultimo ritiro granata, andrà in prestito alla Juve Stabia, dopo avere allungato il contratto con il Toro fino al 2029. I campani giocano in Serie B, si tratta dunque di una bell'occasione per il giovane prospetto per mettersi in mostra. A Torino lo spazio è ristretto, l'aria della cadetteria può aiutarlo nel suo percorso di crescita. Di seguito il comunicato del club granata: