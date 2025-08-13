Torino, UFFICIALE: Cacciamani in prestito alla Juve Stabia

Tutto fatto per l'approdo di Cacciamani alla Juve Stabia. Il giovane esterno d'attacco classe 2007, che aveva ben impressionato Vanoli nella scorsa stagione e che ha partecipato all'ultimo ritiro granata, andrà in prestito alla Juve Stabia, dopo avere allungato il contratto con il Toro fino al 2029. I campani giocano in Serie B, si tratta dunque di una bell'occasione per il giovane prospetto per mettersi in mostra. A Torino lo spazio è ristretto, l'aria della cadetteria può aiutarlo nel suo percorso di crescita. Di seguito il comunicato del club granata:
"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive dell'attaccante Alessio Cacciamanisino al 30 giugno 2029. Successivamente, il Club ha ceduto alla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Alessio con un affettuoso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale."
