UFFICIALE – Alessandro Dellavalle in prestito al Modena

Il difensore granata è stato ceduto in prestito secco ai gialloblù

Alessandro Dellavalle rimarrà a Modena anche la prossima stagione. Come anticipato ieri su Toro News, il difensore granata vestirà nuovamente la maglia gialloblù: Dellavalle è stato ceduto al Modena (con cui la passata stagione ha collezionato 25 presenze in Serie B) con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026. Ricordiamo che il difensore ha un contratto con il Torino fino al 30 giugno 2028, con opzione per il 2029.