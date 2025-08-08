UFFICIALE, Antonio Donnarumma lascia il Torino: va alla Salernitana

Antonio Donnarumma saluta il Torino. Superato nelle gerarchie dai rivali granata tra i pali, il portiere classe 1990 ripartirà dalla Salernitana, che negli ultimi tempi aveva acceso il radar sul numero uno a disposizione di Baroni. Cessione a titolo definitivo per Donnarumma, che saluta Torino dopo un anno di permanenza sotto la Mole. Di seguito il comunicato ufficiale.
Il comunicato relativo alla cessione di Donnarumma
Il comunicato—
Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’ Unione Sportiva Salernitana 1919, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Donnarumma. Il Torino saluta Antonio con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera.
