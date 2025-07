UFFICIALE: Zakaria Aboukhlal è un nuovo giocatore del Torino

Dopo gli arrivi di Israel, Ismajli, Anjorin e Ngonge, il Torino Fc ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Zakaria Aboukhlal , attaccante ed esterno classe 2000, proveniente dal Tolosa. Mancino naturale, è un giocatore rapido e tecnico , capace di giocare su entrambe le fasce, principalmente a destra, e all’occorrenza adattabile come seconda punta o esterno a tutta fascia. Un profilo ideale per il gioco offensivo di Baroni.

Aboukhlal è nato a Rotterdam, in Olanda, il 18 febbraio 2000. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Willem II e PSV Eindhoven, ha esordito in prima squadra il 12 maggio 2019 in occasione della gara di Eredivisie contro l'AZ Alkmaar. Nell'agosto 2019 è stato acquistato proprio all'AZ Alkmaar, formazione con cui ha giocato per tre anni e ha collezionato 90 presenze, 12 reti e un assist tra campionato e coppe. Durante questa esperienza ha preso parte anche a Conference League ed Europa League. Nelle ultime tre stagioni si è trasferito in Francia, al Tolosa: in totale 83 match, 25 gol e 9 assist, ma soprattutto la conquista della Coppa di Francia nel 2023.