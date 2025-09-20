Atalanta, clima teso: striscione contro un giocatore

L'inizio di stagione dell'Atalanta non è stato esattamente esaltante. La truppa di Juric ha raccolto cinque punti, frutto di due pareggi e una vittoria contro il Lecce. L'esordio in Champions League è stato un autentico incubo, con gli orobici completamente asfaltati dal PSG di Luis Enrique.

In più c'è sempre il caso Lookman a fare da padrone. Il nigeriano sembra quasi un separato in caso, viste anche le recenti vicissitudini che hanno coinvolto l'attaccante nell'ultima sessione di mercato estiva. Ma nonostante tutto è stato reintegrato, ma la scelta non ha convinto i supporters della squadra orobica. I tifosi atalantini hanno perso la pazienza e hanno manifestato tutta la loro rabbia nei confronti di quel giocatore che, appena due stagioni fa, saliva in cattedra nella notte di Dublino.