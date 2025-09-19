Atalanta, col Torino non ci sarà un difensore. In dubbio De Keteleare

Scalvini non giocherà il match contro il Torino. Forte dubbio per il belga, fermatosi durante la sfida col PSG in Champions League
L'Atalanta sarà la prossima avversaria del Torino in questo turno di Serie A 25/26. I bergamaschi avevano dato delle buone risposte nella gara contro il Lecce, terminata con un secco 4-1. Al primo impegno europeo però la Dea si è sciolta davanti alla qualità del PSG. I parigini hanno dominato in lungo e in largo, vincendo con un perentorio 4-0 che non ammette discussioni e repliche. Come se non bastasse, al tecnico Ivan Juric si sono aggiunte anche le non liete notizie sugli infortuni di Scalvini e De Keteleare.
Il punto infermeria
—
Nella giornata di oggi sono state comunicate le condizioni di entrambi i giocatori, elementi chiave nel sistema dell'allenatore croato ed ex Torino. Per Scalvini la situazione è molto seria. Il difensore ha riportato una lieve lesione muscolare, come confermato dagli esami medici. Lo stop previsto è di almeno 15-20 giorni, una brutta notizia per il reparto difensivo nerazzurro.