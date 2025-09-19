Atalanta, col Torino non ci sarà un difensore. In dubbio De Keteleare

L'Atalanta sarà la prossima avversaria del Torino in questo turno di Serie A 25/26. I bergamaschi avevano dato delle buone risposte nella gara contro il Lecce, terminata con un secco 4-1. Al primo impegno europeo però la Dea si è sciolta davanti alla qualità del PSG. I parigini hanno dominato in lungo e in largo, vincendo con un perentorio 4-0 che non ammette discussioni e repliche. Come se non bastasse, al tecnico Ivan Juric si sono aggiunte anche le non liete notizie sugli infortuni di Scalvini e De Keteleare.