Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo: convocazione in vista del Torino?

Dopo la roboante sconfitta per 4-0 subita dall’Atalanta al Parco dei Principi contro il PSG nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre, Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con i compagni a Zingonia. L’attaccante nerazzurro, dopo essere stato al centro di un’estate turbolenta segnata dalla richiesta di trasferimento all’Inter e dalla conseguente esclusione dal gruppo, ha finora collezionato zero presenze in campionato con l’Atalanta, tuttavia è partito titolare nei due match con la sua nazionale. Dal 1º settembre, con la chiusura del mercato, è decaduta la decisione della società di relegarlo ai soli allenamenti individuali. Inoltre, l’ex Leicester non si è allenato con la squadra per alcuni giorni e il tecnico orobico Ivan Juric lo ha anche escluso dai convocati per la prima sfida di Champions League contro il PSG di Luis Enrique.
Tuttavia, il nigeriano questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo le parole della società che aveva aperto ad un suo reintegro a patto che fosse motivato a tornare ad allenarsi con la squadra, questa mattina Lookman dopo aver parlato con Juric e con i compagni ha confermato di volersi impegnare per affrontare la nuova stagione con la maglia nerazzurra. Un dettaglio non da poco per i granata di Baroni, che rischiano di trovarsi subito di fronte un giocatore capace, con velocità e imprevedibilità, di cambiare il volto di una partita.
