Atalanta, seduta mattutina al Centro Bortolotti: Lookman ancora a parte

Questa mattina i ragazzi di Gasperini sono scesi in campo al Centro Bertolotti in vista della sfida col Torino

Continua la preparazione dell'Atalanta di Gasperini al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della sfida in programma sabato alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Ivan Juric. Oggi i nerazzurri si sono allenati al mattino in una seduta a porte chiuse: con Djimsiti tornato ieri in gruppo, Lookman oggi ha lavorato ancora a parte e proverà a recuperare per il match con i granata. Il programma di domani - venerdì 28 aprile - prevede la rifinitura a porte chiuse al Centro Bortolotti nel pomeriggio e successivamente il gruppo squadra partirà direzione Torino.