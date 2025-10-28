Bologna, i convocati per il Torino: Odgaard torna disponibile. Immobile…

Vigilia di Bologna-Torino, turno infrasettimanale valevole per la nona giornata di Serie A. Al dall'Ara di Bologna, a partire dalle 20:45 di domani, mercoledì 29 ottobre, i granata di Baroni sono attesi dai rossoblù allenati da Daniel Niccolini, vice di Italiano, in attesa del suo ritorno dopo la polmonite. Proprio a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio, il Bologna ha reso noti i convocati per la sfida contro il Torino, con un rientro di lusso: tra le fila dei rossoblù sarà a disposizione del tecnico Jens Odgaard, che questa mattina è tornato ad allenarsi dopo aver smaltito la contusione rimediata a Bucarest nella sfida contro l'FCSB di Europa League. Ad essere ancora assente, invece, è l'attaccante italiano, Ciro Immobile, ancora alle prese con il proprio di infortunio. Di seguito i convocati del Bologna per il match.