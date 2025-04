Como, l’attacco è il reparto forte della rosa: Paz il gioiello di Fabregas

Per essere una neo promossa l'attacco è stellare: quanti nomi in rampa di lancio

Il reparto offensivo del Como è ormai diventato un pericolo per ogni avversario, da gennaio in poi il tridente di Fabregas ha raggiunto una solidità invidiabile anche da alcune big del nostro campionato. Nel 4-3-3/4-2-3-1 dell'allenatore spagnolo ci sono 3 elementi ormai imprescindibili: Gabriel Strefezza, Nico Paz e Assane Diao. Il primo è il giocatore con più minutaggio della rosa e fin qui ha collezionato 3 gol e 4 assist, Diao, invece, arrivato nel mercato di gennaio, ha avuto un impatto incredibile sulla Serie A, mettendo a segno sei gol e un assist in 13 partite, finendo sul tabellino dei marcatori contro squadre del calibro di Juve, Milan, Napoli e Fiorentina. Infine, il vero pezzo da novanta della rosa è Nico Paz, il classe 2004, che conta 6 gol e 6 assist, è dotato di una classe sopraffina e sembra destinato a diventare un vero campione. Per Fabregas può giocare sia come mezza punta, nella posizione di falso 9, o come trequartista puro al servizio di un attaccante più di peso come Cutrone o Douvikas, in base al sistema di gioco utilizzato. A concludere il reparto ci sono poi altri nomi interessanti come Fadera e Ikonè, capaci di incidere a gara in corso. Il Como può dunque contare su un reparto di estrema qualità, soprattutto per essere una neo promossa e mantenere la porta inviolata al Sinigallia è una vera e propria impresa per chiunque.