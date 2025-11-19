Como, le ultime verso il Toro: Diao out, tegola per Fabregas. Chi giocherà

Il Como per la gara contro il Torino dovrà fare a meno di Diao. L'esterno d'attacco infatti sarà indisponibile a causa di un problema di natura muscolare. L'ala senegalese si va così ad aggiungere all'infermeria, che vede Sergi Roberto, Dossena e Goldaniga. Un brutto colpo per Fabregas, che perde così uno dei giocatori più importanti per il suo 4-2-3-1. Va detto però che Diao non sta attraversando una stagione facile, dato che non si tratta del primo stop per il senegalese. Difficile però immaginare un cambio di modulo da parte di Fabregas, che sicuramente andrà a riproporre il solito modulo con cui sta facendo crescere la squadra. Sarà quindi 4-2-3-1, ma al posto di Diao giocherà Addai, anche se questa non è una novità. L'olandese ha già trovato spazio nello schema dello spagnolo già nel corso della stagione, viste le non perfette condizioni fisiche di Diao.