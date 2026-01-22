Como, verso la gara col Torino: diversi gli indisponibili in attacco

Dopo il doppio incrocio tra coppa e campionato con la Roma, il Torino cercherà di rialzare la testa e di trovare punti fondamentali per prendere le distanze dalla zona retrocessione. Nel 22° turno di campionato i granata andranno a giocarsela sul campo del Como, alla ricerca non solo dei tre punti ma anche e soprattutto della rivincita. All'andata la sfida giocata a Torino terminò infatti 1-5 per i lariani, con gli uomini di Baroni chiamati questa volta a tentare di rialzarsi. Per la gara di sabato - con il fischio d'inizio in programma alle ore 15 - non c'è nessuno squalificato tra le fila del Como di Fabregas.

Il tecnico spagnolo dovrà però cercare di capire chi schierare davanti a Nico Paz. Oltre a Goldaniga in difesa (per lui problema al tallone d'Achille) sono infatti diverse le assenze in attacco. Non sarà della partita Addai, autore di una doppietta all'andata. A tenere fuori il giovane esterno olandese è un problema muscolare ai flessori della coscia destra. Si registra un problema muscolare anche per Diao, ormai fuori da diverso tempo a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale. Per lui fatale un tentativo di recupero in extremis in vista della appena conclusasi Coppa d'Africa. Out anche Morata: il centravanti spagnolo non è infatti disponibile e non sarà della partita a causa di una lesione agli adduttori della coscia destra.