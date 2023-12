Empoli, terza peggior difesa in Serie A. I granata ritrovano Berisha da avversario

Oggi analizziamo il reparto difensivo dell'Empoli, terza per reti subite in Serie A

Alberto Girardi

Il prossimo avversario del Torino sarà l'Empoli, nella gara in programma sabato 16 dicembre alle 20.45. I granata dopo il pareggio a reti bianche con il Frosinone tornano tra le mura di casa sperando di ripetere quanto si è visto con l'Atalanta e di tornare al successo. Per la banda di Juric i 3 punti sono fondamentali per restare aggrappati al sogno europeo. I castellani invece stanno vivendo una delle peggiori stagioni da quando sono in Serie A, sono in zona retrocessione e hanno poche certezze. I granata però non devono sottovalutare l'avversario, che sulla carta ha comunque dei buoni elementi per poter stupire.

Empoli terza peggior difesa in Serie A, il Toro deve colpire — L'Empoli è abituato a giocare a 4 in difesa e con tutta probabilità vedremo lo stesso assetto anche con il Torino. Nella linea arretrata di Andreazzoli l'imprescindibile è Luperto, 16 partite su 16 senza mai uscire al campo per il centrale classe '96. Al suo fianco ha giocato quasi sempre Ismajli, sostituito in poche occasioni da Walukiewicz, ma da quando è tornato dall'infortunio, nell'undicesima giornata, non ha più saltato un minuto. Sugli esterni non c'è una vera e propria gerarchia: a destra regna l'alternanza tra Bereszynki ed Ebuehi mentre a sinistra il titolare è diventato Cacace visto l'infortunio di Pezzella, fuori ormai da inizio ottobre. L'Empoli è la terza peggior difesa della Serie A, con 27 gol subiti. 17 di questi sono stati siglati da Roma, Bologna, Sassuolo e Atalanta in gara in cui i toscani sono andati in evidenti difficoltà; nelle altre 11 gare giocate fin qui i gol subiti sono stati invece solo 10. Questo a dimostrazione che l'Empoli ha alternato imbarcate a situazioni in cui ha difeso molto bene i propri pali ed è caduto facilmente solo contro squadre che hanno saputo sbaragliare la difesa azzurra, trovandone i punti deboli.

In porta c'è l'ex conoscenza granata Berisha — A causa dell'infortunio di Caprile, arrivato quest'anno ad Empoli per fare il titolare, in porta c'è Berisha. L'ex Toro, passato all'Empoli tra i malumori per aver trovato poco spazio in granata, è inamovibile tra i pali per i toscani dalla terza giornata. Nonostante l'ultima brutta prestazione con il Lecce, Berisha ha spesso salvato i suoi con interventi puntuali. Sono 4 i clean sheet per il portiere albanese, un rigore parato e terzo posto in classifica generale di parate effettuate (54) dietro a Salernitana e Monza (entrambe a 56).

