Fiorentina, traballa la panchina di Pioli: Vanoli possibile successore

La Fiorentina perde contro l'Inter per 3-0 a San Siro, in una gara dove i toscani erano rimasti in partita per tutta la durata del primo tempo. Nella ripresa la doppietta di Chalanoglu e il bel gol di Susic stendono i viola. Altra battuta d'arresto dunque per la Fiorentina, che non riesce a trovare continuità di rendimento. Ora la panchina di Stefano Pioli scricchiola abbondantemente e le prossime gare saranno decisive, in primis quella contro il Lecce.
Secondo quanto riferito nelle ultime ore da Cronache di Spogliatoio, ci sarebbe tra i papabili alla successione di Pioli in caso di esonero Paolo Vanoli. L'ex allenatore del Torino 24/25 è rimasto senza panchina dopo la fine burrascosa del suo progetto tecnico con il Torino. Va detto però che l'ex allenatore granata è ancora sotto contratto col club piemontese, motivo per cui dovrebbe prima risolvere il suo contratto per avere il via libera a sposare il progetto viola.
