Fiorentina, traballa la panchina di Pioli: Vanoli possibile successore

La Fiorentina perde contro l'Inter per 3-0 a San Siro, in una gara dove i toscani erano rimasti in partita per tutta la durata del primo tempo. Nella ripresa la doppietta di Chalanoglu e il bel gol di Susic stendono i viola. Altra battuta d'arresto dunque per la Fiorentina, che non riesce a trovare continuità di rendimento. Ora la panchina di Stefano Pioli scricchiola abbondantemente e le prossime gare saranno decisive, in primis quella contro il Lecce.