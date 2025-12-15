Fiorentina, Vanoli resterà sulla panchina dei toscani

La Fiorentina ha scelto di proseguire con Paolo Vanoli. Nonostante la sconfitta contro l'Hellas Verona al Franchi, che ha ulteriormente aggravato la posizione della squadra toscana ancorata all'ultimo posto della classifica, la società ha confermato la fiducia nei confronti dell'ex Torino. Vanoli dunque resterà l'allenatore dei toscani, almeno fino alla sfida contro l'Udinese, dove bisognerà battere un colpo in ottica salvezza. una situazione surreale, dato che alla viglia di questa stagione la Fiorentina partiva con bel altre ambizioni rispetto ad una permanenza nella massima categoria.