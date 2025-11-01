Genoa, ribaltone in panchina: Vieira non sarà più il tecnico

Patrick Vieira non sarà più l'allenatore del Genoa in questa stagione. Ieri sera sembrava destinato a continuare il matrimonio tra le parti, ma stamattina, come riferito da Gianluca Di Marzio, è arrivato il ribaltone. Via il francese, spazio al prossimo allenatore. Sarà corsa a tre per la successione e tra questi c'è anche un ex granata. Daniele De Rossi e Luca Gotti sono i primi nomi, il terzo è quello di Paolo Vanoli, rimasto senza panchina dopo la conclusione burrascosa del suo rapporto con il Torino nella passata estate.