tor campionato Genoa, ribaltone in panchina: Vieira non sarà più il tecnico

campionato

Genoa, ribaltone in panchina: Vieira non sarà più il tecnico

Genoa, ribaltone in panchina: Vieira non sarà più il tecnico - immagine 1
Le ultime sulla panchina rossoblù
Piero Coletta

Patrick Vieira non sarà più l'allenatore del Genoa in questa stagione. Ieri sera sembrava destinato a continuare il matrimonio tra le parti, ma stamattina, come riferito da Gianluca Di Marzio, è arrivato il ribaltone. Via il francese, spazio al prossimo allenatore. Sarà corsa a tre per la successione e tra questi c'è anche un ex granata. Daniele De Rossi e Luca Gotti sono i primi nomi, il terzo è quello di Paolo Vanoli, rimasto senza panchina dopo la conclusione burrascosa del suo rapporto con il Torino nella passata estate.

Intanto per la gara contro il Sassuolo il Genoa avrà come allenatore Domenico Criscito, come allenatore ad interim.

Leggi anche
Serie A, la 10ª giornata: domenica c’è Torino-Pisa, Lazio-Cagliari monday night
Torino-Pisa, i granata per la continuità: obiettivo terza vittoria di fila in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA