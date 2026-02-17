Giudice Sportivo: che stangata a Comolli, inibizione e maxi multa

Un derby d'Italia così acceso per questioni extra campo non lo si vedeva da parecchio tempo. Sia chiaro, una gara simile trova sempre il modo di far parlare di sè, ma questa volta i motivi sono stati ben altri. L'espulsione di Kalulu nel primo tempo non è andata giù a giocatori, allenatore, tifosi ma sopratutto dirigenti. Il giudice sportivo infatti ha deciso di punire severamente Damien Comolli per quanto accaduto al fine del primo tempo di Inter-Juventus, col francese che si è lanciato all'indirizzo di La Penna nel tunnel degli spogliatoi.

Inibizione e multa per Comolli, punito anche Chiellini

Il giudice sportivo non ha infatti deciso di andarci leggero con l'AD della Juventus. Inibizione fino al 31 marzo 2026 e multa da 15.000€ per il francese, "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro". Niente multa per Chiellini invece, con il dirigente bianconero che ha però ricevuto l'inibizione fino al 27 febbraio 2026, si legge, "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente".