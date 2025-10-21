Giudice sportivo: prima sanzione per Israel, non sanzionato il Torino per…

In archivio la settima giornata di questa Serie A 2025/2026 e così anche le sue sanzioni. Nella giornata di oggi, martedì 21 ottobre, è arrivato il comunicato del giudice sportivo, che ha deliberato per quanto riguarda ammoniti, espulsi e multati legati alla giornata di campionato appena concluso. Tutto tranquillo per il Torino, che ha visto un solo giocatore sanzionato: si tratta di Franco Israel, che nella sfida contro il Napoli, a ripresa appena iniziata, è stato ammonito per aver superato il tempo massimo per battere la rimessa dal fondo. Prima sanzione per il portiere granata, che è stato ammonito "per comportamento non regolamentare in campo", come si legge nel comunicato. Il nome del Torino ricorre soltanto nel paragrafo in cui il comunicato del giudice sportivo parla dei tifosi che hanno, "in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)". Non si riportano, tuttavia, sanzioni per la società granata, a differenza di Inter e Roma, sanzionate per 6.000 euro, Lecce, per 4.000, e Genoa, per 2.000. Sanzionati anche Wladimiro Falcone e Luca Ranieri con una multa da 1.500 euro: sono stati ammoniti "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara" ma a loro va l'aggravante in quanto capitani delle rispettive squadre. Unico espulso di giornata: Ndiaye del Parma, che ha ricevuto una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.