Serie A, Giudice Sportivo: nessun squalificato per Torino-Genoa

Squalifica e 5mila euro di multa per Luiz Felipe dopo l'episodio del finale di gara di Lazio-Inter

Al termine dell'ottava giornata di Serie A, il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha emesso i propri verdetti relativi alle partite disputatesi nel weekend. In merito al Torino, con le ammonizioni ricevute nella partite con il Napoli, Milinkovic-Savic riceve la seconda sanzione stagionale, così come Pobega e Rodriguez, mentre Linetty la prima. Nessuno squalificato in vista del Genoa quindi, così come tra le fila dei rossoblù. Tra le note più dolenti ci sono i 10mila euro di multa per Kolarov"per aver rivolto alla tifoseria avversaria un gesto provocatorio e volgare" e 5mila per Luiz Felipe (per l'episodio nel finale di gara con Correa), che è stato anche squalificato per una giornata, così come Pereyra, Sottil (per espulsione) e Thorsby (5 ammonizione stagionale per lui). Squalificato per una giornata anche D'Aversa, per proteste nei confronti del direttore di gara al termine di Cagliari-Sampdoria.