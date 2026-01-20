Giudice Sportivo: Vlasic entra in diffida, nessuna squalifica nel Como

Con il posticipo tra Lazio e Como si è conclusa la ventunesima giornata di Serie A e, come di consueto, la Lega Serie A ha emesso il verdetto del Giudice Sportivo. In vista del prossimo match che vedrà impegnato il Torino in trasferta contro il Como, non emergono novità compromettenti per entrambe le squadre: sabato alle 15 non è prevista alcuna assenza per squalifica. Dal comunicato è da segnalare come, in occasione delle gare disputate nell'ultimo turno, "i sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Cremonese, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Milan, Pisa, Parma, Roma, Torino e Udinese [..] hanno introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere", violando così la normativa 25, comma 3 del CGS. Sanzione non punita però dal giudice nei confronti di tute le società, con lo stesso che delibera "di non adottare provvedimenti sanzionatori".