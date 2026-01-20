Con il posticipo tra Lazio e Como si è conclusa la ventunesima giornata di Serie A e, come di consueto, la Lega Serie A ha emesso il verdetto del Giudice Sportivo. In vista del prossimo match che vedrà impegnato il Torino in trasferta contro il Como, non emergono novità compromettenti per entrambe le squadre: sabato alle 15 non è prevista alcuna assenza per squalifica. Dal comunicato è da segnalare come, in occasione delle gare disputate nell'ultimo turno, "i sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Cremonese, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Milan, Pisa, Parma, Roma, Torino e Udinese [..] hanno introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere", violando così la normativa 25, comma 3 del CGS. Sanzione non punita però dal giudice nei confronti di tute le società, con lo stesso che delibera "di non adottare provvedimenti sanzionatori".
Giudice sportivo
Giudice Sportivo: Vlasic entra in diffida, nessuna squalifica nel Como
Passando invece al campo, Vlasic è giunto alla quarta ammonizione, entrando così in diffida per il match con la squadra di Fabregas, mentre raggiunge quota tre Ismajli, che dalla prossima sanzione può entrare in diffida. Passando invece delle altre squadre di Serie A, saranno tre i giocatori squalificati per il prossimo turno: Cataldi per la Lazio, Miranda per il Bologna e Ostigard per il Genoa. Da sottolineare invece l'ammenda di 2.000 € per Kean Yildiz "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversari" e di 10.000 € per il dirigente della Juventus François Modesto, "per avere , al termine della gara, nello spogliatoio rivolto una critica irrispettosa nei confronti del Direttore di gara".
