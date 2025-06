Il Monza passa agli americani: l’80% delle quote venduto a 30 milioni

Nella giornata di oggi è previsto il "signing" ufficiale: la cordata statunitense riunita nella società di venture capital Beckett Layne Ventures con sede a Larchmont, New York, è pronta a diventare socio di maggioranza al posto di Fininvest. L'operazione, intorno ai 30 milioni di euro, prevede l'acquisizione del 75-80% circa delle quote totali, con l'obiettivo di acquisire il Monza nella sua interezza entro un anno. L'intenzione è quello di realizzare un passaggio di consegna che sia il più morbido possibile, con una fase di transizione di alcune settimane fino al closing con l'ingresso ufficiale della nuova proprietà. In questa fase i nuovi dirigenti lavoreranno a stretto contatto con "i vecchi". Ruolo centrale l'avrà l'attuale ad del club, Adriano Galliani, che si assumerà una posizione da protagonista per guidare la transizione e assicurarsi che i cambi nei ruoli chiave avvengano nel miglior modo possibile. Questa transizione, inevitabilmente, avrà effetti anche sul lato sportivo: non è sicuro del proprio posto da tecnico Paolo Bianco, mentre sullo sfondo può fare capolino Daniele De Rossi. Sul mercato si apriranno nuove porte. Nel frattempo, c'è attesa per il "signing" ufficiale in programma oggi.