Lega Serie A ha confermato anticipi e posticipi delle ultime giornate di febbraio. Il Toro è atteso nella giornata di domani contro il Lecce, poi sfiderà l'Inter in Coppa Italia e giocherà a Firenze il 7 febbraio alle 20:45. Nella giornata odierna, Lega Serie A ha confermato anche anticipi e posticipi delle due giornate seguenti. Ecco le date e gli orari precisi delle sfide del Torino contro il Bologna e contro il Genoa.
Campionato
Il programma di Serie A, anticipi e posticipi delle ultime di febbraio
Le date della venticinquesima e della ventiseiesima giornata di Serie A
25° giornata: TORINO-BOLOGNA: domenica 15 febbraio, ore 18.00
26° giornata: GENOA-TORINO: domenica 22 febbraio, ore 12.30
