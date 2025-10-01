Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor campionato Il Toro torna all’Olimpico per il bis: ecco come arriva la Lazio di Sarri

IL TEMA

Il Toro torna all’Olimpico per il bis: ecco come arriva la Lazio di Sarri

Il Toro torna all’Olimpico per il bis: ecco come arriva la Lazio di Sarri - immagine 1
Lazio tra difficoltà di inizio stagione e l'emergenza infortuni: Baroni deve approfittarne
Alberto Girardi

Dopo la pesante sconfitta di Parma, al Torino attende un'altra trasferta insidiosa, quella all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Al secondo viaggio nella capitale nel giro di 20 giorni, Baroni affronterà il suo passato per scrivere il suo futuro. Una partita che può essere uno spartiacque per il tecnico granata, che dovrà sfruttare i punti deboli dei biancocelesti per non uscire dal campo a mani vuote.

L'inizio di campionato della Lazio

—  

L'avvio dei biancocelesti ha avuto più punti in comune con quello dei granata di quanto si possa immaginare: una tifoseria in protesta con la società, prestazioni altalenanti e poco convincenti, e un equilibrio ancora da trovare. Sei punti in cinque gare non è di certo un bottino di cui può essere contento Maurizio Sarri, ma il campionato è ancora molto lungo è i biancocelesti sono più che i corsa per un posizionamento europeo. Rispetto alle rivali ciò che ha colpito la Lazio è stato il blocco del mercato, ma con il solo campionato da giocare i giocatori avranno modo di risposare maggiormente.

LEGGI ANCHE

Per quanto riguarda gli indisponibili, invece, la squadra capitolina si trova in una vera e propria emergenza. Sarà sicuramente out quello che è stato il centrocampo titolare di inizio campionato: Guendouzi, Rovella e Delle-Bashiru. Out anche Lazzari e verranno valutati Marusic, Pellegrini e Vecino, attualmente in dubbio per la gara di sabato.

Possibile schieramento e atteggiamento tattico

—  

La novità, già vista nell'ultima uscita della Lazio a Genova, riguarda il centrocampo, con Sarri che senza i suoi titolari è passato dal 4-3-3- al 4-2-3-1. Anche con i granata potrebbe dare continuità al nuovo schieramento, con Cataldi, Basic e Belahyane che si contenderanno i due posti in mediana. Davanti spazio all'attacco pesante con tre trequartisti a sostegno di Castellanos. Nonostante il cambio modulo e le difficoltà tattiche e fisiche della Lazio in questo avuto di stagione, la rosa rimane di grane qualità e toccherà a Baroni colpire nei punti giusti una squadra che conosce molto bene.

Leggi anche
Giudice sportivo: prime sanzioni per i granata, Guendouzi resta squalificato
Napoli, Conte pensa all’ex granata Elmas come terzino

© RIPRODUZIONE RISERVATA