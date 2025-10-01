Il Toro torna all’Olimpico per il bis: ecco come arriva la Lazio di Sarri

L'inizio di campionato della Lazio

L'avvio dei biancocelesti ha avuto più punti in comune con quello dei granata di quanto si possa immaginare: una tifoseria in protesta con la società, prestazioni altalenanti e poco convincenti, e un equilibrio ancora da trovare. Sei punti in cinque gare non è di certo un bottino di cui può essere contento Maurizio Sarri, ma il campionato è ancora molto lungo è i biancocelesti sono più che i corsa per un posizionamento europeo. Rispetto alle rivali ciò che ha colpito la Lazio è stato il blocco del mercato, ma con il solo campionato da giocare i giocatori avranno modo di risposare maggiormente.