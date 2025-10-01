Il Toro torna all’Olimpico per il bis: ecco come arriva la Lazio di Sarri

Per quanto riguarda gli indisponibili, invece, la squadra capitolina si trova in una vera e propria emergenza. Sarà sicuramente out quello che è stato il centrocampo titolare di inizio campionato: Guendouzi, Rovella e Delle-Bashiru. Out anche Lazzari e verranno valutati Marusic, Pellegrini e Vecino, attualmente in dubbio per la gara di sabato.
Possibile schieramento e atteggiamento tattico—
La novità, già vista nell'ultima uscita della Lazio a Genova, riguarda il centrocampo, con Sarri che senza i suoi titolari è passato dal 4-3-3- al 4-2-3-1. Anche con i granata potrebbe dare continuità al nuovo schieramento, con Cataldi, Basic e Belahyane che si contenderanno i due posti in mediana. Davanti spazio all'attacco pesante con tre trequartisti a sostegno di Castellanos. Nonostante il cambio modulo e le difficoltà tattiche e fisiche della Lazio in questo avuto di stagione, la rosa rimane di grane qualità e toccherà a Baroni colpire nei punti giusti una squadra che conosce molto bene.
