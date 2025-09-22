Inchiesta Prisma, patteggiamento per gli ex vertici della Juventus

Si chiude definitivamente la famosa Inchiesta Prisma relativa alle plusvalenze fittizie che aveva visto coinvolta la Juventus, allora gestita dall'ex numero uno bianconero Andrea Agnelli. Un elenco lungo di patteggiamenti non solo per il dirigente, ma anche per gli altri ex vertici della società bianconera. Nel primo pomeriggio di oggi a piazzale Clodio, il Gup del Tribunale di Roma Anna Maria Gavoni ha infatti dato il via libera alle richieste della difesa bianconera.

Per l’ex presidente Andrea Agnelli è stato proposto un patteggiamento di 1 anno e 8 mesi; per l’allora vicepresidente Pavel Nedved 1 anno e 2 mesi; per Fabio Paratici, ex direttore sportivo, e Cesare Gabasio, da gennaio 2021 Chief Legal Officer della Juve e centrale nella scrittura delle carte per le manovre stipendi, 1 anno e 6 mesi.