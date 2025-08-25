Lunedì il Torino debutta in campionato contro l'Inter, aprendo così la SerieA 2025\2026 dei granata. Una sfida classica del campionato italiano, che vede però in vantaggio il club meneghino nello storico delle sfide a Milano. Mentre l'ultima vittoria dei granata in casa nerazzurra risale a quasi dieci anni fa.
CAMPIONATO
Inter-Torino i precedenti, una vittoria a San Siro manca dal 2016
Lo storico dei precedenti del Torino contro l'Inter a San Siro—
Come detto, per il Torino San Siro non è un campo favorevole. Su un totale di 190 sfide di campionato tra inter e granata, il Torino ne ha vinte 51, pareggiate 56, e perse ben 83, con 271 gol fatti e 294 subiti. A Milano il Torino non da il meglio di sé, su 95 partite giocate, i granata ne hanno vinte 18, pareggiate 29, e perse 48, realizzando 87 reti e subendone 166. L'ultimo Inter-Torino risale al cinque ottobre scorso, quando i nerazzurri vinsero per 3-2 con tripletta di Thuram e Zapata si infortunò al ginocchio restando fuori per tutta la stagione.
Una vittoria manca da quasi 10 anni—
L'ultima vittoria del Torino a Milano risale alla stagione 2015\2016 per 1-2. Era il Torino di Ventura e l'Inter di Mancini, con i granata appena usciti sconfitti dal derby della Mole per 4-0 e i nerazzurri in corsa per un posto Champions. Il primo tempo è un monologo nerazzurro, con l'Inter che va in vantaggio con Icardi su rigore, provocato da un tocco di mano di Moretti. Nella ripresa però la musica cambia, i granata escono dall'immobilismo e segnano il gol del pari con un gran tiro di Molinaro, poi il gol vittoria spetta a Belotti, che trasforma freddamente il rigore causato da Nagatomo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA