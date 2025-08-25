Inter-Torino i precedenti, una vittoria a San Siro manca dal 2016

Lo storico dei precedenti del Torino contro l'Inter a San Siro

Come detto, per il Torino San Siro non è un campo favorevole. Su un totale di 190 sfide di campionato tra inter e granata, il Torino ne ha vinte 51, pareggiate 56, e perse ben 83, con 271 gol fatti e 294 subiti. A Milano il Torino non da il meglio di sé, su 95 partite giocate, i granata ne hanno vinte 18, pareggiate 29, e perse 48, realizzando 87 reti e subendone 166. L'ultimo Inter-Torino risale al cinque ottobre scorso, quando i nerazzurri vinsero per 3-2 con tripletta di Thuram e Zapata si infortunò al ginocchio restando fuori per tutta la stagione.