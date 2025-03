La Juve perde 0-4, l’ultima volta era il derby in onore di Gigi Meroni

L'Atalanta schiaccia in casa i bianconeri: un risultato del genere non si vedeva da quasi 58 anni, proprio contro il Toro

Una sconfitta molto larga quella rimediata questa sera dalla Juventus. I bianconeri cadono pesantemente in casa contro l'Atalanta, che vince lo scontro diretto con il risultato di 0-4. Un esito molto pesante, a cui i padroni di casa non erano abituati. L'ultima volta che la Juventus perse con un risultato del genere tra le mura amiche era il 22 ottobre 1967. Quel giorno allo Stadio Comunale di Torino si presentarono i granata, vedovi di Gigi Meroni. La farfalla granata era scomparsa appena una settimana prima, e i suoi compagni di squadra non potevano piangersi addosso. Dovevano vincere per lui. E così fu. Una tripletta di Nestor Combin e il gol finale di Carelli decisero la sfida. Juventus 0, Torino 4. Da allora mai i bianconeri persero con un risultato così pesante. Fino a questa sera.