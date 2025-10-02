Lazio, verso il Torino: emergenza infortuni per i biancocelesti

Sabato pomeriggio alle ore 15 il Torino di Marco baroni sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri. I momenti delle due squadre sono totalmente differenti: i granata sono reduci dalla bruciante sconfitta contro il Parma, i capitolini hanno vinto invece contro contro il Genoa a Marassi per 0-3. Segnali di crescita dunque per la banda di Sarri, che però dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni.

Sei giocatori indisponibili

Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Samuel Gigot continuano il loro programma di recupero, mentre Matias Vecino sta proseguendo un programma specifico di riatletizzazione. Nell'ultima gara contro il Genoa si sono aggiunte altre due defezioni per Lazio: Pellegrini e Marusic. Per il primo c'è una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, mentre per il terzino è stato evidenziato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni. Di seguito il comunicato del club capitolino.