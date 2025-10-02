Sabato pomeriggio alle ore 15 il Torino di Marco baroni sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri. I momenti delle due squadre sono totalmente differenti: i granata sono reduci dalla bruciante sconfitta contro il Parma, i capitolini hanno vinto invece contro contro il Genoa a Marassi per 0-3. Segnali di crescita dunque per la banda di Sarri, che però dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni.
news
Lazio, verso il Torino: emergenza infortuni per i biancocelesti
Sei giocatori indisponibili—
Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Samuel Gigot continuano il loro programma di recupero, mentre Matias Vecino sta proseguendo un programma specifico di riatletizzazione. Nell'ultima gara contro il Genoa si sono aggiunte altre due defezioni per Lazio: Pellegrini e Marusic. Per il primo c'è una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, mentre per il terzino è stato evidenziato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni. Di seguito il comunicato del club capitolino.
Il comunicato ufficiale della Lazio—
"Nel pomeriggio, dopo gli esami effettuati presso la struttura di Villa Mafalda ed un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Samuel Gigot: continua il protocollo riabilitativo.
Matias Vecino: prosegue il protocollo di riatletizzazione.
Adam Marusic: lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro.
Luca Pellegrini: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni."
© RIPRODUZIONE RISERVATA