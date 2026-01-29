Il Lecce continua la sua preparazione in vista della gara contro il Torino. I granata ospiteranno i salentini nel lunch match di domenica 1 febbraio, con fischio d'inizio previsto per le 12.30. L'andata finì 2-1 per i pugliesi, con Asllani che sbagliò un penalty nei minuti finali della gara. Oggi la squadra salentina, agli ordini di Eusebio Di Francesco, ha sostenuto l'allenamento durante il pomeriggio. Nella seduta non era presente Camarda, alle prese con un problema alla spalla. L'attaccante salterà la gara contro i granata. Terapie invece per Berisha.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor campionato Lecce, continua la preparazione in vista del Torino: allenamento pomeridiano
campionato
Lecce, continua la preparazione in vista del Torino: allenamento pomeridiano
I salentini si sono allenati nel pomeriggio, in preparazione alla gara di domenica, dove sarà assente Camarda
© RIPRODUZIONE RISERVATA