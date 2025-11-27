Lecce, le ultime verso il Torino: due giocatori a parte

Il Lecce sarà il prossimo avversario del Torino nel prossimo turno di Serie A. Un incrocio che l'anno scorso costò i tre punti per i granata, che persero alla penultima giornata per 1-0 a causa della rete di Ramadani. Un gol che per il Lecce valse moltissimo in ottica salvezza. Ora quell'incrocio ritorna, ma in una veste totalmente diversa. Il Torino cerca punti per ripartire dopo la debacle brutta contro il Como per 5-1, mentre i salentini cercano punti salvezza e anche la prima gioia all'interno del proprio stadio.

Nella giornata di oggi, giovedì 27 novembre, il Lecce ha sostenuto una sessione di allenamento pomeridiana proprio in ottica Torino. Due giocatori del club pugliese hanno sostenuto lavori personalizzati: Jean e Pierret. Il primo sta ancora recuperando dall'infortunio patito nella gara di ritorno contro la Juventus nella passata stagione. Il secondo è alle prese con un problema alla coscia sinistra. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento mattutino ad Acaya.