Lecce, verso la gara col Torino: diverse le indisponibilità per i salentini

Dopo la terribile sconfitta in casa del Como, il Torino ritorna in campo in Serie A alla ricerca di punti preziosissimi in ottica salvezza. I granata, a secco di vittorie in campionato dal successo esterno con l'Hellas Verona del 4 gennaio, sfideranno il Lecce di Eusebio Di Francesco nel lunch-match di questa domenica. Una gara che si preannuncia decisiva per i granata, che nelle prossime due gare (dopo i giallorossi ci sarà la Fiorentina) si giocheranno un pezzo importantissimo di stagione. All'andata a vincere furono proprio i salentini: in quell'occasione la rete di Adams regalò solamente l'illusione della rimonta, con il match che finì 2-1 per via delle reti di Banda e Coulibaly . Nessuno squalificato in casa Lecce, con Di Francesco che dovrà però sciogliere alcuni dubbi di formazione tenendo conto anche dei vari indisponibili per la sfida al Toro.

Il Lecce è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio presso il Centro Sportivo di Martignano, con una seduta agli ordini di mister Di Francesco. Se il rientro di Gaspar non può che far felice il tecnico abruzzese, i dubbi riguardo chi schierare in avanti affollano e non poco la sua mente. Gli indisponibili per la gara sono infatti tre, con l'infortunio di Camarda (problema alla spalla, per lui si parla di un ipotetico ritorno al Milan con operazione chirurgica) che restringe a Stulic la scelta forzata per la punta. Assenti anche Berisha e Pierret, rispettivamente per una lesione al retto femorale e un infortunio alla coscia. Domani la formazione pugliese sarà di nuovo in campo per continuare la preparazione alla gara del 23° turno di Serie A.