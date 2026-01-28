Lecce, verso la gara col Torino: salentini orfani di Camarda e non solo…

Il centravanti classe 2008 si è operato alla spalla questa mattina e rimarrà coi salentini sino al termine della stagione, niente ritorno anticipato al Milan

Dopo la terribile sconfitta in casa del Como, il Torino ritorna in campo in Serie A alla ricerca di punti preziosissimi in ottica salvezza. I granata, a secco di vittorie in campionato dal successo esterno con l'Hellas Verona del 4 gennaio, sfideranno il Lecce di Eusebio Di Francesco nel lunch-match di questa domenica. Una gara che si preannuncia decisiva per i granata, che nelle prossime due gare (dopo i giallorossi ci sarà la Fiorentina) si giocheranno un pezzo importantissimo di stagione. All'andata a vincere furono proprio i salentini: in quell'occasione la rete di Adams regalò solamente l'illusione della rimonta, con il match che finì 2-1 per via delle reti di Banda e Coulibaly . Nessuno squalificato in casa Lecce, con Di Francesco che dovrà però sciogliere alcuni dubbi di formazione tenendo conto anche dei vari indisponibili per la sfida al Toro.

Il Lecce è tornato ad allenarsi questa mattina presso il Centro Sportivo di Martignano, con una seduta agli ordini di mister Di Francesco. Diversi i dubbi riguardo la sfida di campionato, anche se alcune scelte divengono pressoché obbligate, specialmente in attacco. È infatti di questa mattina la notizia riguardo l'operazione alla spalla di Francesco Camarda, con il classe 2008 che rimarrà comunque al Lecce fino al termine della stagione. Tra gli assenti alla seduta di gruppo di questa mattina anche Berisha, con il centrocampista albanese che ha svolto un lavoro personalizzato e che con ogni probabilità non sarà del match. Spazio in avanti quindi per Stulic, che approfitterà dell'assenza del classe 2008 per cercare di guadagnare posizioni nelle gerarchie del suo allenatore.