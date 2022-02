Lega Serie A, Carlo Bonomi verso la presidenza

Il Presidente di Confindustria è ritenuto una persona in grado di dialogare con Mario Draghi e con il Governo

La Lega Serie A sta per avere un nuovo Presidente: si tratta del numero 1 di Confindustria Carlo Bonomi, che a breve dovrebbe ricoprire l'incarico lasciato vacante dopo le dimissioni di Dal Pino. Per l'ufficialità bisogna però prima procedere con le votazioni, che si dovrebbero tenere nella giornata di domani - martedì 15 febbraio -. Il nome di Bonomi sembra comunque convincere tutti i presidenti dei club di Serie A, soprattutto perché ritenuto una figura in grado di dialogare con Mario Draghi ed il Governo. Domani sarà il giorno decisivo, ma Carlo Bonomi sembra poter essere in grado di ricevere le 14 votazioni necessarie per poter ricoprire la carica.