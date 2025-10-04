Lotito pre Lazio-Torino: “Il blocco del mercato ci ha danneggiato”

Dopo la sconfitta avrà apprezzato la reazione contro il Genoa? "Se lei parla del blocco di mercato è una norma che è stata interpretata in una certa maniera, partendo dal fatto che dal primo luglio era stata abolita. Il mio dirigente, persona competente, ha ritenuto di scaricare i costi entro il 31 marzo, cosa che poteva fare. Sapendo che non c'era la norma, sono stati scaricati. Quando ho visto il parametro mi sono posto il problema, ricevendo garanzie. Poi è arrivato il blocco di mercato. La Lazio è solida e versa in una situazione tranquilla. Non c'erano rischi di fallimenti, di mancati pagamenti. La norma è stata interpretata in maniera anomala. Una stagione può avere due norme? La Lazio dalla UEFA non ha mai avuto problemi, a me risulta che siano altre le squadre. Questo denota l'anomalia. Poi ci sono club che non pagano. Sulla base di questo, pongo un interrogativo. Cosa ha comportato ciò? Ci ha danneggiato. La squadra era stata allestita con una rosa di qualità. Per quanto riguarda il campo, stiamo attraversando un periodo particolare. Tanti infortuni, magari sperano in un mio infortunio. Sicuramente c'è stato un cambio di gioco e ha dovuto assorbire. Il tecnico è bravo, i giocatori dimostreranno il loro valore. Il futuro? La società è sul mercato, in caso dovessero arrivare interventi si faranno. Non ci sono problemi di sorta, è dietrologia".