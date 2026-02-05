Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Cesare Castellotti

Il noto giornalista e commentatore aveva 86 anni

Il giornalismo sportivo piange Cesare Castellotti, scomparso all'età di 86 anni. Voce storica di "90° Minuto" e volto del Tg3 Piemonte, documentò con eleganza cinque Mondiali e sei Olimpiadi. Per il mondo granata resterà per sempre il cronista che raccontò l'ultimo scudetto del 1976. Professionista poliedrico, spaziò dal calcio al basket fino al golf, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama torinese.