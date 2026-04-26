Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel prepartita di Torino-Inter.

L'Inter viene citata nell'ultima inchiesta sul designatore arbitrale Rocchi. Avreste ricevuto designazioni gradite. Quale è la vostra posizione? "Abbiamo visto queste notizie e siamo meravigliati. Non abbiamo preferenze, assolutamente no. La scorsa stagione abbiamo avuto delle decisioni avverse, come in un Inter-Roma dove non ci fu dato un rigore. Siamo forti della nostra correttezza, oggi siamo qui per portare a casa questo scudetto per poi concentrarci sulla Coppa Italia".

Si è già fatto un'idea su possibili sanzioni? "Assolutamente no, noi siamo tranquilli e forti della nostra correttezza".

Sul campo, quanto è importante per l'ambiente Inter godersi questo trofeo senza farsi condizionare? "Vincerlo davanti ai nostri tifosi sarebbe bellissimo. Vediamo cosa succederà oggi, ma rimane un'altra considerazione: siamo qui con grande merito, sia del tecnico che della squadra"