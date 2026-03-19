Milan, Gabbia e Loftus-Cheek non recuperano. Occhio a Gimenez

Le novità in casa rossonera

In casa sono diverse le novità per quanto riguardano gli infortunati. Allegri potrebbe ritrovare Gimenez, l'attaccante infatti potrebbe tornare nella lista dei convocati per la gara contro i piemontesi. Per quanto riguarda gli altri, difficile un recupero per Gabbia e Loftus-Cheek. Entrambi hanno messo nel mirino la sfida contro il Napoli di Pasquetta. Sicuramente non saranno convocabili per il match contro il Torino.