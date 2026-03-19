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Milan, Gabbia e Loftus-Cheek non recuperano. Occhio a Gimenez

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Le novità in casa rossonera
Piero Coletta
Piero Coletta Redattore 

Il Torino affronterà il Milan nell'anticipo delle 18 di sabato a San Siro. Gara importante per entrambe le squadre: i granata per avvicinarsi alla salvezza, il Diavolo per blindare il piazzamento Champions e sperare in qualche ulteriore arresto dell'Inter in ottica scudetto.

Le novità in casa rossonera

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In casa sono diverse le novità per quanto riguardano gli infortunati. Allegri potrebbe ritrovare Gimenez, l'attaccante infatti potrebbe tornare nella lista dei convocati per la gara contro i piemontesi. Per quanto riguarda gli altri, difficile un recupero per Gabbia e Loftus-Cheek. Entrambi hanno messo nel mirino la sfida contro il Napoli di Pasquetta. Sicuramente non saranno convocabili per il match contro il Torino.

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