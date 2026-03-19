Il Torino affronterà il Milan nell'anticipo delle 18 di sabato a San Siro. Gara importante per entrambe le squadre: i granata per avvicinarsi alla salvezza, il Diavolo per blindare il piazzamento Champions e sperare in qualche ulteriore arresto dell'Inter in ottica scudetto.
tor campionato Milan, Gabbia e Loftus-Cheek non recuperano. Occhio a Gimenez
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Milan, Gabbia e Loftus-Cheek non recuperano. Occhio a Gimenez
Le novità in casa rossonera
Le novità in casa rossonera—
In casa sono diverse le novità per quanto riguardano gli infortunati. Allegri potrebbe ritrovare Gimenez, l'attaccante infatti potrebbe tornare nella lista dei convocati per la gara contro i piemontesi. Per quanto riguarda gli altri, difficile un recupero per Gabbia e Loftus-Cheek. Entrambi hanno messo nel mirino la sfida contro il Napoli di Pasquetta. Sicuramente non saranno convocabili per il match contro il Torino.
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