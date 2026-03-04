Napoli, contro il Torino Conte potrebbe recuperare due giocatori: le ultime

Gli infortuni hanno condizionato non poco la stagione del Napoli. Ma ora Antonio Conte potrebbe recuperare alcuni giocatori imprescindibili per indirizzare la corsa alla prossima Champions League. Infatti, nella sfida di venerdì contro il Torino in programma allo stadio Maradona alle 20.45, il club partenopeo è pronto a riaccogliere due dei suoi giocatori più importanti: Anguissa e De Bruyne. L'ex Fulham, fuori da quasi 4 mesi, probabilmente ritornerà tra i convocati contro i granata. Inoltre, Conte spera di poter inserire in lista anche De Bruyne, assente dal 25 ottobre. Le condizioni del belga saranno valutate nella rifinitura di giovedì. Saranno ancora assenti, invece, McTominay e Lobotka ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Contro il Toro a centrocampo verrà dato spazio a Gilmour e all'ex granata Elmas, riadattato come centrale.