Napoli, difesa in sofferenza. Out Meret, spazio a Gollini

Il confronto con l'anno passato

Il Napoli non sta vivendo una stagione facile. Dopo l'exploit dell'anno scorso con Spalletti in panchina, i partenopei hanno subito un crollo verticale in questa stagione. Ottavo posto e appena 28 punti raccolti, ben ventidue in meno rispetto alla straordinaria stagione dello scudetto. Il cambio di panchina con Walter Mazzari a prendere le redini della squadra al posto dell'esonerato Rudi Garcia non ha portato ad un cambio di marcia. Anche il reparto difensivo, molto solido nella scorsa stagione, si è scollato clamorosamente. Alla fine del girone d'andata 22/23 il Napoli aveva subito soltanto 13 reti. Non aveva mai subito più di tre gol in una sola partita (episodio accaduto solo nel girone di ritorno contro il Milan, 0-4 al Maradona) e aveva conosciuto la sconfitta solo al 4 gennaio contro l'Inter a San Siro. In questa prima parte di stagione invece lo scenario è stato completamente ribaltato. La prima sconfitta è arrivata alla terza giornata contro la Lazio, tra l'altro al Maradona (1-2) ed è aumentato il numero di gol subiti: 21, otto in più rispetto alla passata stagione. Sicuramente il Napoli di Garcia subiva molte più reti, 13 in dodici giornate. Quello di Mazzarri è più "sicuro", ma anche con l'ex Cagliari i partenopei hanno subito molti gol: otto in sei gare del Mazzarri 2.0.