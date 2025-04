Napoli, infortunio Buongiorno: potrebbe aver chiuso la stagione contro i granata

Le condizioni di Alessandro Buongiorno preoccupavano Conte già da prima della gara con il Torino, per la quale il pilastro della difesa azzurra era in forte dubbio. Buongiorno ha però stretto i denti per sfidare il suo passato in quella che è stata una gara fondamentale per la stagione del Napoli. Ma non è stata una serata del tutto positiva per l'ex difensore granata che non ha potuto festeggiare il fischio finale in campo con i suoi compagni dato l'infortunio rimediato al minuto 65. Dagli esami risulta una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra, che potrebbe tenere il classe '99 fuori dal campo per il resto della stagione.