Napoli-Salernitana spostata a domenica alle 15: potrebbero festeggiare il titolo

Ora è ufficiale: Napoli-Salernitana si giocherà alle 15. Gli azzurri scenderanno in campo già sapendo del risultato di Inter-Lazio e, in caso di non vittoria dei biancocelesti a San Siro, potrebbero festeggiare il terzo Tricolore se si affermassero nella sfida con la Salernitana. In conseguenza di questa decisione, slitteranno le gare Udinese-Napoli che si giocherà giovedì 4 maggio alle 20.45 invece che due giorni prima alla stessa ora. Posticipata, perciò, anche Udinese-Sampdoria che andrà in scena lunedì 8 maggio (ore 18.30), invece che domenica 7 alle ore 15.