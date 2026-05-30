Prima il capitolo Baldini, poi la scelta sul nuovo commissario tecnico dell'Italia. Intanto però continua a tenere banco il ruolo di nuovo ct degli azzurri, un ruolo che al momento scotta tantissimo. A Sky Sport 24 il ministro Abodi è tornato sul rumors Pep Guardiola: "Mi auguro che questo determini uno shock della coscienza, nel senso che non è accettabile, anche se sono le regole dello sport, che non si vada al Mondiale per la terza volta. Non è accettabile che, dopo due volte, ci siamo ritrovati ancora a giocarsi tutto in un playoff che è sempre una roulette russa dove c'è un avversario, che magari qualche anno fa sarebbe stato più comodo, che dimostra di avere più voglia, di aver avuto un approccio diverso. Guardiola? Bisogna capire se lui vuole permettersi l'Italia, ce n'è tanta nel suo percorso di vita e credo nei suoi sentimenti. Fa parte delle opzioni possibili, non è certamente un sogno impossibile".