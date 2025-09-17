Notte amara per l’Atalanta: sconfitta 4-0 a Parigi. Due infortuni in vista del Toro

Notte amara per la Dea di Ivan Juric. Il match di esordio dell’Atalanta nell’edizione della Champions League 2025-2026 termina con un roboante 4-0 in favore del PSG. Al Parco dei Principi la squadra di Luis Enrique cala il poker grazie alle reti di Marquinhos, che apre le marcature al 3’, Kvaratskhelia, che raddoppia con un tiro da fuori area che si insacca sotto la traversa, Nuno Mendes e Gonzalo Ramos, in gol in pieno recupero dopo l’erroraccio dell’ex Toro Bellanova, che chiudono i giochi. Partita difficile per gli orobici che non hanno potuto nulla contro la strapotenza tecnica e tattica dei parigini anche a causa delle pesanti assenze in campo: l’unica nota positiva è stata la prestazione fra i pali di Marco Carnesecchi. L’estremo difensore nerazzurro è stato protagonista di un’ottima gara parando a Barcola il rigore concesso dopo il fallo di Musah su Marquinhos e compiendo una serie di parate decisive per limitare un passivo che poteva essere ancora più pesante.

Quanti infortuni in vista del Toro

Un debutto non facile per i nerazzurri che domenica, 21 settembre, alle 15.00 saranno impegnati nella trasferta allo Stadio Olimpico Grande Torino dove affronteranno i granata di Marco Baroni: in vista del match contro il Toro Ivan Juric dovrà fare ancora a meno degli infortunati Scamacca e Ederson ma molto probabilmente anche Ademola Lookman non sarà a disposizione per il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2025-2026. L’attaccante nigeriano ha saltato gli ultimi allenamenti a Zingonia e non è stato convocato per la trasferta di Parigi. A questi si aggiungeranno quasi sicuramente anche Scalvini e De Ketelaere, infortunatisi a Parigi.