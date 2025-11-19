Parma, arriva il sostituto di Suzuki: dentro uno svincolato

Il Parma dovrà fare i conti con l'assenza del portiere titolare, Zion Suzuki. L'estremo difensore giapponese infatti si è infortunato nel match contro il Milan, riportando un infortunio serio. Resterà fuori almeno per quattro mesi, un tempo molto lungo dunque, dato che il suo rientro arriverà nel nuovo anno. Il Parma così ha deciso di tutelarsi e ha puntato sul mercato degli svincolati Vincente Guaita è vicinissimo a vestire la maglia dei ducali. Sarà il classe 1987 a prendere dunque il posto di Suzuki.