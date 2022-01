Rinvii Serie A, oggi la decisione per Udinese-Salernitana. Su Atalanta-Torino…

Previsto per oggi il responso Giudice Sportivo in merito alla partita tra i friulani e i campani rinviata il 18 dicembre; l'Atalanta non chiederà il 3-0 per la gara con i granata

Redazione Toro News

Settimana importante per quanto riguarda il calendario della Serie A: il Giudice Sportivo infatti dovrà pronunciarsi sulle gare non disputate per le quarantene imposte dalle Asl territoriali ad alcune squadre di Serie A, tra cui Atalanta-Torino. La decisione del dottor Gerardo Mastrandrea sul match che avrebbe dovuto andare in scena il 6 gennaio, insieme a quelle relative ad altre tre partite non giocate per lo stesso motivo, sarà presa il prossimo 21 gennaio dopo che in prima battuta è stato valutato di rinviare ogni decisione relativa a questi match, definendoli “sub iudice”.

UDINESE-SALERNITANA, SI DECIDE - Oggi, però, è già una giornata rilevante poiché è previsto che il Giudice Sportivo si pronunci in merito a Udinese-Salernitana, gara originariamente in programma lo scorso 18 dicembre e non disputata sempre a causa dello stop dell’Asl imposto alla squadra campana. Ciò che verrà statuito sarà importante perché verosimilmente la stessa decisione dovrà essere presa in merito alle altre partite. A far pensare che la decisione possa esser quella di richiedere alla Lega Serie A la fissazione di una nuova data è quanto avvenuto lo scorso anno in occasione di Juventus-Napoli e Lazio-Torino, gare per le quali c’è stata una battaglia legale terminata davanti al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado di giustizia sportiva, corte che stabilì che le prescrizioni Asl rappresentano cause di forza maggiore valide a impedire il 3-0 a tavolino.

E SU ATALANTA-TORINO – Intanto, secondo quanto filtra, l’Atalanta non sembra intenzionata a costituirsi in giudizio per richiedere il 3-0 a tavolino per il match contro il Torino; la società bergamasca non dovrebbe intestardirsi in tal senso, adeguandosi a ciò che verrà deciso per tutte le altre gare. Ecco perché salvo sorprese si andrà verso il rinvio della partita. A quel punto il tema diventerebbe quando giocare: il club orobico è infatti impegnato in Coppa Italia e in Europa League e, se andasse avanti in entrambe le competizioni, la partita slitterebbe di parecchie settimane.