Rocchi: “Sono soddisfatto, gli arbitri si sono comportati ottimamente”

Il designatore arbitrale della Serie A si è espresso in merito al comportamento degli arbitri nell'ultima giornata di campionato

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, si è espresso ai microfoni di Radio Rai in merito al comportamento degli arbitri nell'ultima giornata di campionato. "Sono veramente soddisfatto per la giornata di ieri - inizia Rocchi - : gli arbitri si sono comportati ottimamente. Stiamo assistendo a delle partite bellissime, se lo sono un po' del merito è anche dei nostri arbitri.Quest'anno - continua il designatore arbitrale - , indiscutibilmente, con il ritorno del pubblico negli stadi, il compito degli arbitri è più difficile. Noi abbiamo fatto la scelta di investire sui giovani: ieri avevamo Mariani e Massa, che sono internazionali, ma restano comunque ragazzi in crescita, che non hanno l'esperienza di un Orsato".