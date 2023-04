Roma, allenamento a Trigoria: si rivedono Mancini, Ibanez e Cristante

La Roma è scesa in campo questa mattina a Trigoria per il consueto allenamento in vista del prossimo impegno di campionato, partita in programma sabato 8 aprile alle ore 18:30 contro i granata di Ivan Juric allo stadio Olimpico Grande Torino. I giallorossi hanno svolto una sessione di allenamento agli ordini di José Mourinho, a cui hanno preso parte anche Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Bryan Cristante.