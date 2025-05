Roma, Dovbyk in dubbio per la sfida di domenica contro il Torino

Domenica sera alle 20:45 il Torino concluderà il suo campionato sfidando in casa la Roma per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Se da un lato ci sono i granata che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, dall'altro ci sono i giallorossi che sono in piena corsa per la Champions League visto che si contendono la quarta posizione con la Juventus. In vista di quel match dell'Olimpico Grande Torino, è tornata oggi ad allenarsi la squadra capitolina presso il centro sportivo di Trigoria. Alla seduta diretta dal tecnico Claudio Ranieri non hanno preso parte gli infortunati da tempo Dybala e Pellegrini ma anche il centravanti Artem Dovbyk che in questi giorni è alle prese con un problema muscolare. La presenza dell'attaccante ucraino per Torino-Roma è quindi in dubbio ma ci sono ancora speranze nello staff medico romanista per riuscire a rimetterlo in sesto per quest'ultima partita di campionato.