Roma, verso la gara contro il Torino: diverse assenze tra i giallorossi

Dopo l'incrocio di Coppa Italia che ha visto i granata imporsi per 2-3 grazie alla rete allo scadere di Ilkhan, la prossima giornata di campionato riproporrà Torino-Roma, per quella che nell'ultima settimana sembra essere diventata un'abitudine. Nella giornata di oggi i giallorossi hanno sostenuto la sessione di allenamento in vista proprio della partita contro la squadra granata. Presente il nuovo acquisto Malen.
Per la gara di domenica il tecnico di Grugliasco non avrà a disposizione sicuramente Dovbyk. Il giocatore dovrà operarsi. Anche Pellegrini non sarà della gara contro i granata, il suo rientro è previsto per fine gennaio. Non ci sarà nemmeno Baldanzi, infortunato e comunque fuori dal progetto tecnico. Infine Ferguson: l'attaccante inglese resta da valutare. Out El Ayanoui, ancora impegnato nella Coppa d'Africa.
